Yamaha YH-L700A : un casque pour profiter de vos musiques 3D et bien plus encore

Sur le papier, le casque YH-L700A est un produit assez classique. Le modèle est de type circum-auriculaire, se présentant dans une robe noire très sobre, avec une structure entièrement pliable. On peut relever que

le Yamaha se détache de la plupart des autres haut de gamme, puisqu'il présente des coques non pas rondes ou ovoïdes, mais presque rectangulaires. De même, les branches reliant l'arceau aux coques (ce que l'on appelle parfois les yoke) sont fixées non pas des deux, mais d'un côté des coques seulement. Sur les quelques photos où le casque est porté, il parait plutôt élégant, avec de belles touches de tissu. Toutefois, son poids de 330 g en fait un modèle plus lourd que la moyenne (autour de 255 g pour les casques Bose et Sony).