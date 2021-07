Yamaha TW-E3B : des intras à emmener partout grâce à leur format ultra compact

Les écouteurs s'appuient sur une forme ovale, et une disposition de type intra-auriculaire (embout pénétrant dans le conduit) avec canule courte. Mais surtout, l'une des forces ici est la disponibilité dans pas moins de six coloris : rose poudré, mauve, vert d'eau, bleu, gris et noir. Le tout est certifié IPX5 (résistance à toutes les projections d'eau, et jet d'eau basse

pression). Un modèle plus casual que haut de gamme donc.