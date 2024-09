Selon plusieurs de ses anciens collaborateurs, Kamala Harris « a longtemps pensé que les écouteurs Bluetooth constituaient un risque pour la sécurité » et préfère donc utiliser des écouteurs filaires. Et pour cause, les experts en cybersécurité s'accordent sur le fait que le Bluetooth comporte des failles de sécurité propres à sa technologie.

« La connexion physique [des écouteurs filaires] est beaucoup plus sécurisée, car elle élimine le risque que le signal sans fil soit intercepté », explique Maril Vernon, une hackeuse éthique reconnue, à nos confrères du HuffPost (édition américaine). En effet, le Bluetooth transmet des données par voie aérienne, ce qui le rend vulnérable aux menaces à proximité. Un pirate pourrait ainsi capter la connexion et récupérer des informations sensibles transitant par ce biais. Pour une personnalité politique de premier plan comme Kamala Harris, cette possibilité présente des conséquences pour le moins embarrassantes pour sa campagne électorale.