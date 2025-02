Alors que 7 Français sur 10 n'ont encore jamais revendu leur ancien smartphone, Orange revient sur le marché de la reprise en ligne via un partenariat avec Dipli, spécialiste de la seconde vie des produits électroniques. Cette nouvelle plateforme 100% numérique vise à simplifier le processus de revente pour les particuliers, qu'ils soient clients Orange (et Sosh) ou non, tout en s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire. On vous présente une initiative qui pourrait bien changer nos habitudes face aux millions d'appareils dormant dans nos tiroirs.