Cette nouvelle app Free Mobile promet la reprise de votre ancien smartphone "en 2 minutes"

Pour ce faire, l'opérateur a lancé une nouvelle application mobile, Reprise mobile avec Free, disponible sur Android et iOS. Celle-ci est une alternative au site web de Free Mobile et promet une expérience plus ergonomique, et surtout plus rapide.

Avec l'application en question, Free Mobile s'engage à donner une estimation de la valeur de votre appareil en « quelques clics » et en « deux minutes ». L'application identifie le modèle exact de votre smartphone, puis l'utilisateur est invité à réaliser une série de tests courts afin d'obtenir une estimation du tarif de la reprise.

Reprise mobile avec Free va tester l'état des boutons physiques et de l'écran tactile et vérifier si l'appareil photo, les haut-parleurs, le microphone, la batterie, la connectivité mobile, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la géolocalisation fonctionnent correctement.