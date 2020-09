L’astrophysicienne Françoise Combes reçoit la Médaille d’Or 2020 du CNRS

Dès la fin de ses études supérieures, dans les années 1970, Françoise Combes s’est intéressée à la physique galactique, autrement dit à l’étude de la formation, de la structure et de l’évolution des galaxies. D’après les dernières observations scientifiques, l’Univers observable serait constitué d’environ 2 000 galaxies. Ces ensembles gigantesques regroupent entre 100 et 200 milliards d’étoiles chacun et sont séparés les uns des autres par plusieurs millions d’années-lumières de vide intergalactique. Mais même dans les régions les plus froides et désertes du cosmos, le vide n’est jamais absolu. Et Françoise Combes a grandement contribué à notre connaissance de ce milieu inaccessible.