L'alliance de compagnies aériennes Star Alliance choisit de migrer sur Amazon Web Services

Petit à petit, les transporteurs de l'alliance continueront à centraliser certaines informations, en développant des modèles de machine learning, pour renforcer la sécurité des voyageurs, notamment en ligne. "Outre les avantages en termes d’économies de coûts et de flexibilité, AWS nous fournit l’ensemble le plus complet de services cloud afin d’innover rapidement, de lancer de nouveaux services pour garantir la sécurité des voyageurs, et de réinventer constamment l’expérience globale de voyage", s'enthousiasme Jeremy Drury, responsable du numérique et des technologies chez Star Alliance.