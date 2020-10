Microsoft et SpaceX s’allient pour relier la constellation Starlink au Cloud Azure

Ce partenariat prend place dans le nouveau programme Azure Space de Microsoft, qui s’appuie sur le lancement d’Azure Orbital. En plus de SpaceX, l’entreprise va collaborer avec SES, société luxembourgeoise spécialisée dans les télécommunications par satellites : « La communauté spatiale se développe rapidement et l'innovation ouvre de nouvelles portes pour les organisations des secteurs public et privé. Autrefois réservé aux gouvernements, l'innovation développée par les sociétés spatiales privées a démocratisé l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace pour créer de nouveaux scénarios et de nouvelles opportunités, afin de répondre aux besoins des secteurs public et privé », explique Tom Keane, vice-président d’Azure Global.