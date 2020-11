Panne mondiale : quand AWS s'enrhume c'est (presque) tout l'Internet qui éternue

Que se passe-t-il chez AWS ? Le service de Cloud du géant américain est frappé, depuis mercredi, par une panne majeure qui a provoqué de nombreux signalements partout dans le monde indirectement : d'abord aux USA, puis en Europe, en Inde ou même au Japon. Plusieurs sites web et services d'importance comme Adobe, iRobot, le New York Daily News, The Washington Post, Roku, Amazon Ring, League of Legends, Pokemon Go, Prime Music et même le métro de la grosse pomme, New York, ont été inaccessibles durant plusieurs heures outre-Atlantique. Si les choses sont en très bonne voie, la panne n'est pas résolue à 100%.