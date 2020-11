Skeleton Technologies : portrait de la start-up qui promet de révolutionner le stockage d'énergie

Pour le P.-D.G. et co-fondateur de Skeleton Technologies, Taavi Madiberk : « La dynamique de transition énergétique et de décarbonisation de l'économie est plus forte que jamais ». Aussi, il explique : « Nous avons les bons produits pour conquérir une part de marché dominante dans l'industrie des ultracondensateurs à l'échelle mondiale ».

Diégo Pavia, P.-D.G. d'InnoEnergy, Institut Européen de l'innovation et la technologie, a commenté l’évolution du secteur et les progrès de Skeleton Technologies en ces termes :

« La transformation verte de l’économie européenne - des transports aux industries de transformation - est impensable sans solutions innovantes de stockage d’énergie. Par conséquent, il est de la plus haute importance stratégique d'aider à bâtir des champions européens dans ce domaine. […] Skeleton, avec sa technologie d'ultracondensateurs de pointe et largement applicable, a tout ce qu'il faut pour devenir un de ces champions européens ».