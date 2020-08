Les exosquelettes arrivent, mais ne vous attendez pas à ressembler à Ripley...

Pour l'armée russe, ce soutien passif est aussi un moyen de permettre aux soldats d'embarquer des armes plus lourdes, ou de plus grandes quantités de munitions. Des idées de développements font déjà l'objet de réflexions, et une version bien plus avancée de l'exosquelette pourrait débarquer en 2025, avec des fonctionnalités améliorées. Toutefois le concepteur de l'EO-1 se veut prudent et assure que des technologies motorisées ne seront pas au point dans les années à venir.