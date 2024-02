La CNIL signe une année 2023 record avec 42 sanctions et 90 millions d’euros d’amendes

En tout donc, 16 000 plaintes ont été reçues, 340 contrôles ont été effectués, 168 mises en demeure décidées et 42 sanctions prononcées. En nombre de sanctions pur, la CNIL a donc doublé son activité depuis son dernier bilan annuel. Cette activité à plein tube a été rendue possible grâce à « un accroissement des réclamations et de la coopération européenne » et surtout avec « la procédure dite de “sanctions simplifiées” ».