La Cnil tape sur les doigts du gouvernement à propos de la réforme des retraites

Le régulateur des données personnelles a tendance à sanctionner les organismes publics ou privés qui outrepassent leur droit. Mais la CNIL peut rappeler à l'ordre des acteurs beaucoup plus importants de notre quotidien, comme le gouvernement. Et c'est ce que la Commission vient de faire, après avoir été saisie quelque 1600 fois, à la suite d'un email envoyé le 26 janvier dernier par le ministère de la Fonction publique et celui de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle.