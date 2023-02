101 millions d'euros d'amendes, 21 sanctions : que retenir de l'année 2022 de la CNIL ?

Et si la force de frappe de la CNIL ne cesse de croître, c'est que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, la structure dispose notamment d'une excellente base juridique sur laquelle s'appuyer. En conséquence, les entorses à ce même RGPD sont d'autant plus facilement sanctionnées. Et cela rapporte, puisque sur 21 sanctions prononcées, ce ne sont pas moins de 101,2 millions d'euros qui ont été versés à la CNIL en 2022. Plus en détail, cela comporte 19 amendes adressées et régularisées ainsi que 2 décisions de liquidation d'astreinte permettant à la commission d'obtenir les sommes dues à la suite de sanctions, mais non versées jusqu'à présent.

En somme, la CNIL sanctionne, mais en plus, ses décisions sont, dans leur très grande majorité, respectées. En 2022, l'entrée en vigueur de la procédure de sanction simplifiée a également permis à sa présidente, Marie-Laure Denis, de prononcer 4 sanctions sur les 21. Son but est de permettre de traiter plus rapidement les dossiers « sans difficulté », de manière à désengorger le processus de traitement de plaintes de la CNIL face à leur nombre croissant pour non-respect du RGPD.

Ce qu'il faut notamment retenir, c'est qu'un tiers de ces 21 sanctions concernent la violation de la sécurité des données personnelles. 2022 marque également une année record en matière de mises en demeure, avec une hausse de 10 % par rapport à 2021. Au total, ce sont 147 mises en demeure qui ont été adressées en 2021, contre 42 seulement en 2019.