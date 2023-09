Pour empêcher un Big Brother des examens en ligne, la CNIL alerte et rappelle les bonnes pratiques

Le monde de l'éducation est confronté à une nouvelle réalité : les examens en ligne supervisés par des dispositifs de télésurveillance sont de plus en plus sophistiqués. Et alors que les établissements d'enseignement supérieur publics et privés ont adopté ces pratiques d'abord en réponse à la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié, lundi 4 septembre, une série de recommandations cruciales pour protéger les données personnelles des étudiants, tout en luttant contre la fraude.