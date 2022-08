Sans surprise, Google est le plus gourmand des GAFAM avec vos données personnelles

Selon l’étude de StockApps, Google engloutit 39 types d’informations personnelles différentes par utilisateurs. Twitter en récupère 24, et Amazon, 23. Facebook et Apple ont quant à eux un appétit plus contenu, avec respectivement 14 et 12 types de données. Vous l’aurez remarqué, nous parlons de GAFAM dans le titre, mais Microsoft n’apparaît pas ici. Disons donc plutôt que Google est le plus gourmand des « GAFAT ».