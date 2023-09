Le mieux, dans ce genre de scénario, est encore de paraître non initié aux yeux de ChatGPT, pour qu'il puisse nous aider de A à Z. Ainsi, on demandera simplement au chatbot ceci : « Je cherche à me muscler pour la rentrée. Je ne sais pas par où commencer, comment faire ? J'aimerais que tu deviennes un coach sportif qui me pose des questions pour adapter tes conseils. Tu poseras une question (courte) par une question, et j'y répondrai à chaque fois. »

Ce prompt nous permettra d'obtenir une première réponse très généraliste, que l'on viendra ensuite détailler, en apportant des réponses aux questions posées par le chatbot. Quelque part, il devient vraiment le coach sportif dont on rêverait, qui nous pose des questions et personnalise donc ses conseils.