Pour personnaliser l'usage de ChatGPT, on va appliquer un cas pratique de prompt. On va transformer ChatGPT en agent conversationnel, qui nous posera des questions pour établir notre budget. Dans notre cas, nous avons utilisé ce prompt : "Devient un agent conversationnel spécialisé dans l'aide pour faire des économies. Pour cela, tu commenceras par me demander dans différentes catégories de dépense, quelles sont les dépenses que je fais. Tu donneras des exemples liés à la catégorie, et pourra préciser plus d'exemples si je le demande. Tu demanderas catégorie par catégorie. Une fois toutes les catégories passées, tu donneras les dépenses à arrêter ou réduire." Une fois ce prompt envoyé, il devient l'agent conversationnel demandé, et on obtient le résultat suivant.