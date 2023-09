On a demandé à ChatGPT de nous donner des conseils pour réussir notre rentrée

En développant cet aspect « santé et bien-être », ChatGPT nous conseille donc de garder un rythme régulier de sommeil. Cela passe par un coucher à une heure normale chaque soir. Mais il faut également ritualiser ce moment, avec la lecture d'un livre par exemple. Cela permet à notre corps de plus rapidement s'endormir, et ainsi, vous perdrez moins de temps de sommeil.

Vous pouvez retrouver les différents conseils proposés par ChatGPT sur les captures d'écran au-dessus et ci-dessous. Nous vous conseillons toutefois de reposer les questions au chatbot et de personnaliser les prompts. Cela vous permettra d'obtenir des résultats bien plus pertinents pour vous.