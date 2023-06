On a demandé à ChatGPT de passer son bac de philo

D'une manière générale, ChatGPT est très conciliant. Il ne vous dira jamais ou très rarement non. Si on lui demande simplement s'il est capable de faire une dissertation de philosophie, il se prendra pour un grand philosophe, et commencera à composer. Pour éviter de le voir partir dans le mur assez bêtement, on lui donne le sujet bien évidemment. Mais, la petite astuce va être de lui demander sa manière de procéder, et quels sujets il compte lier à la problématique posée. Cela permettra de vérifier ces compétences et connaissances.

Et sur la capture d'écran que vous voyez plus haut, il propose en effet une méthodologie plus que convenable, et qui est recommandée par les professeurs de philosophie pour tous les élèves de terminale. Dans ce cas, il va pouvoir directement composer sa copie.