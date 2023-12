OpenAI veut combattre la menace d’une IA surpuissante avec... des IA bêtes

Puisque ce système d'IA super intelligente n'existe pas encore, ceux qui ont la charge de la contrôler doivent donc développer des modèles dont on ne connaîtra l'efficacité que lorsqu'ils seront nécessaires. Pour l'instant, pour superviser les IA qu'il développe, le laboratoire implique des humains, qui donnent des feedbacks aux LLM, pour encourager les bonnes réponses et éviter autant que possible celles qui ne le sont pas. Un métier récent, et qui pourrait déjà bientôt faire partie du passé, puisque l'équipe de Sutskever travaille à automatiser le procédé grâce à une différente intelligence artificielle.