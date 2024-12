Modesty

Il y a bien plus qu’un problème avec ce chatbot et ces parents ont bien raison de déposer plainte. L’IA qui semble être un formidable outil dans de nombreux domaines ne doit pas pouvoir donner de telles réponses. Dire que les adolescents ne sont pas intelligents (et pourquoi pas débiles !) c’est oublier que ce sont des enfants en construction. Quant aux parents les grands responsables. Certains sont certainement malheureusement incapable d’élever correctement leurs enfants mais la grande majorité font le maximum pour eux et sont de bons parents. Visiblement tout le monde n’est pas capable de comprendre le fonctionnement de l’être humain avec ses forces et ses faiblesses à tous les âges de la vie qui est loin d’être « un long fleuve tranquille » pour tous. Pour ne pas mourir idiot j’ai testé et c’est affligeant. Il est cependant indiqué, en tout petit, en bas de la réponse des personnages l’information suivante : « Il s’agit d’un chatbot d’IA et non d’une personne réelle. Considérez tout ce qu’il dit comme de la fiction. Les propos tenus ne

doivent pas être considérés en tant que faits ou conseils. » Comprendre : Je ne suis pas responsable si…