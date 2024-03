Même corrigées, des failles de sécurité dans les plug-ins de ChatGPT pourraient mettre en danger des centaines de milliers d'utilisateurs et d'organisations

Les problèmes de sécurité associés à l'intelligence artificielle générative présentent une menace significative pour un large éventail d'utilisateurs et d'organisations, selon Yaniv Balmas, vice-président de la recherche chez Salt Security. Il souligne la nécessité pour les responsables de la sécurité de comprendre en profondeur les risques liés aux plug-ins et à l'intégration de GenAI dans leur infrastructure, et recommande des examens de sécurité approfondis du code. Il met également en lumière le besoin pour les développeurs de plug-ins et de GPT de mieux comprendre l'écosystème GenAI pour réduire les risques potentiels.



D'autres experts en cybersécurité se sont emparés de ce problème, qui constitue une réelle menace en l'état actuel. C'est le cas de Sarah Jones, analyste de recherche sur les cybermenaces chez Critical Start, qui confirme que les conclusions de Salt Lab révèlent un risque de sécurité élargi associé aux plug-ins GenAI, soulignant la nécessité de normes de sécurité strictes et d'audits réguliers. Quant à Darren Guccione, P.-D.G. et co-fondateur de Keeper Security, il met en garde contre les dangers que représentent les vulnérabilités des applications tierces, soulignant l'importance de ne pas sacrifier la sécurité pour les avantages offerts par l'IA.



La prolifération des applications basées sur l'IA crée également des défis en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle, mettant en lumière le besoin urgent d'adapter les contrôles de sécurité et les politiques de gouvernance des données. Darren Guccione met en garde contre le risque accru d'accès non autorisé à des données sensibles, soulignant les conséquences potentiellement désastreuses d'une attaque de piratage de compte sur des plateformes telles que GitHub.

Toutefois, le rapport indique que les problèmes ont depuis été résolus et qu'il n'y avait aucune preuve que les vulnérabilités avaient été exploitées. Les utilisateurs doivent tout de même mettre à jour leurs applications dès que possible.