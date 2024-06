EmailGPT est une extension pour le navigateur Google Chrome qui s'intègre à Gmail, la messagerie de Google. Son but est de vous aider à rédiger des e-mails plus rapidement et efficacement grâce à l'intelligence artificielle.



Concrètement, quand vous commencez à taper un e-mail, EmailGPT vous fait des suggestions de textes générés par un modèle de langage, en l'occurrence GPT-3 d'OpenAI (le créateur de ChatGPT). Il vous suffit de décrire en quelques mots ce que vous voulez écrire, et l'IA vous propose alors un brouillon que vous pouvez éditer.



Cette extension a rapidement gagné en popularité depuis son lancement, car elle permet d'accélérer considérablement le processus de rédaction, avec des suggestions pertinentes et bien écrites. EmailGPT est particulièrement apprécié par les professionnels qui doivent gérer un grand nombre d'e-mails au quotidien.



Mais c'était sans compter sur cette faille de sécurité découverte par les chercheurs de Synopsys. Appelée « prompt injection », elle pourrait compromettre la confidentialité de vos e-mails et de vos données personnelles. En effet, des pirates pourraient exploiter une vulnérabilité pour manipuler les requêtes faites à l'IA et lui faire générer du contenu malveillant ou divulguer des informations sensibles.



Le problème ne vient pas des modèles d'IA eux-mêmes, mais de l'implémentation par EmailGPT, qui ne semble pas suivre certaines bonnes pratiques de sécurité. Les développeurs de cette extension n'ont d'ailleurs pas répondu aux alertes de Synopsys. Face à ce silence inquiétant, les experts recommandent donc aux utilisateurs de se passer de cet outil, aussi pratique soit-il, en attendant qu'un correctif soit publié.