GitHub lance la connexion sans mot de passe avec des passkeys

Cette nouvelle fonctionnalité a deux objectifs : fluidifier l'expérience utilisateur et améliorer la sécurité des comptes. Le système de passkeys est l'équivalent d'une combinaison renforcée entre une preuve immatérielle de votre identité (reconnaissance faciale, code PIN ou empreinte digitale) et une preuve matérielle : possession d'un appareil spécifique (portable ou tablette par exemple) ou d'une clé de sécurité en physique. Pour les utilisateurs de la plateforme GitHub, c'est un pas en avant : plus besoin de retenir des mots de passe à rallonge, et le risque d'attaques de phishing est réduit.