Vous connaissiez les codes-barres, voici le QR code "augmenté"

Né à la fin des années 1970, le code-barres a grandement facilité la vie des acteurs commerciaux. Il permet d'identifier un produit, de le suivre, ou encore de faciliter le passage en caisse. Mais tout ça, c'est bientôt fini ! Dans les années à venir, ce brave code-barres (ou EAN-13 pour les intimes) va progressivement être remplacé. Pour GS1 France, la branche française du gestionnaire de standard d'identification unique des produits de consommation, les données embarquées dans un code-barres sont désormais jugées insuffisantes.

En effet, le code-barres est composé des 13 chiffres du Global Trade Item Number (GTIN), et seulement de ces derniers. Autrement dit, il permet juste d'identifier un produit aux diverses étapes de sa vie. GS1 France veut changer cet état de fait et a récemment annoncé que le code-barres va doucement laisser sa place à un QR code augmenté GS1. Cela signifie qu'il contiendra les 13 chiffres du GTIN, mais pas que.

À l'avenir, en scannant ces nouveaux QR codes, on pourra obtenir la date limite de consommation, le numéro du lot de production et même un numéro de série lorsque la situation s'y prêtera. Comme indiqué par GS1 France, les informations délivrées pourront varier en fonction de l'utilisateur, du lecteur utilisé et du contexte. Ainsi, chaque acteur de la chaîne, en fonction de ses besoins, pourra obtenir les informations nécessaires.