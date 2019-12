Selon le rapport annuel de Pornhub, le "porno extraterrestre" a eu la cote en 2019

La Zone 51, objet de (vraiment) tous les fantasmes

Sur Pornhub, les Français se branchent sur des contenus français

Source : Pornhub

Pornhub est l'un des sites pornos les plus populaires au monde, ce n'est pas une nouvelle. C'est d'ailleurs l'un des sites les plus visités chaque jour, toutes catégories confondues. Mais concrètement, quels sont les chiffres derrière ce succès ? Comme chaque année, la plateforme a publié un rapport complet pour répondre à cette question... et pour livrer quelques nouvelles surprises.En 2019, Pornhub a reçu plus de 42 milliards de visites, soit 115 millions par jour ! L'année a également vu l'ajout de 6,83 millions de nouvelles vidéos, soit 1,36 million d'heures de nouveau contenu, c'est-à-dire 169 ans ! Pour une moyenne d'un peu plus de 18 To de données transférées par... jour, ou 209 Go par seconde...Par ailleurs, avec plus de 39 milliards de recherches effectuées sur son site, Pornhub peut aisément dessiner des tendances. C'est ce que la plateforme réunit sous le nom des «», classement qui est dominé par le terme « amateur ».Celui qui arrive à la deuxième place est plus étonnant : «», ou « extraterrestre » en français. D'après l'entreprise, cette tendance s'explique par le succès, l'été dernier, de l' événement Facebook incitant à investir la Zone 51 . Une actualité qui aurait alors entraîné des pics de recherches, en particulier pour les termes «» (« fécondation extraterrestre »). Reste à savoir si les résultats étaient pertinents... Certainement, d'après la règle 34 d'Internet.Il ne s'agit toutefois pas du terme le plus recherché en 2019, la palme revenant cette année à « japonais » (devant « hentai » et « lesbienne »). Cela peut s'expliquer par la croissance du trafic venu du pays du Soleil-Levant, qui s'affiche désormais en deuxième position du classement des pays visitant le plus Pornhub.Quant à la France, elle gagne une place, pour occuper dorénavant le cinquième rang. Comme en 2018 , les termes les plus recherchés dans l'Hexagone sont « française » et «». En revanche, cette année, la troisième marche du podium est occupée par « hentai », conformément à la tendance mondiale.Autre changement : la pornstar préférée des Français, sur Pornhub, n'est plus Clara Morgane, mais le couple « Leolulu », qui s'est essentiellement fait connaître en ligne. Enfin, notons qu'une autre tendance se dessine nettement, avec une hausse de plus de 1 800 % des recherches sur « french gameuse ».