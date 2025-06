Marianne brandissant le drapeau tricolore, voilà ce qui accueille désormais les internautes français qui essaient d'accéder à Pornhub, Redtube et Youporn, les sites du géant Aylo. L'entreprise a choisi la manière forte pour protester contre la loi SREN, en affichant fièrement sur sa page d'accueil que « la liberté n'a pas de bouton off ». Une mise en scène évidemment réfléchie et symbolique, pour justifier son refus catégorique de procéder à la vérification d'âge des utilisateurs.