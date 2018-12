Après YouTube, à Pornhub de donner ses grandes tendances 2018

© Pornhub

Quoi de neuf sur la planète porno en 2018 ? Pour répondre à cette question, Pornhub dresse un bilan de l'année écoulée. Avec un total desur son site, les enseignements sont nombreux. Et parfois gênants.. C'est ce qui a été uploadé sur la plateforme en 2018, soit 4 403 pétaoctets (4 403 millions de gigaoctets). Ou encore, pour donner une idée de la démesure des chiffres associés, chaque minute sur Pornhub, plus de 200 000 vidéos sont regardées. Majoritairement par des hommes, sans surprise, mais la proportion de femmes visitant le site a augmenté de 3 points, pour atteindre 29 %.Et qu'a regardé cette immense communauté en 2018 ? Lecette année reste « lesbienne », devant « hentai » et « milf ». Mais un autre terme fait une entrée fracassante dans le top 15 : « Fortnite » ! Il semblerait donc que la popularité du jeu vidéo s'étende jusque dans l'univers du porno. Un mélange des genres pas si unique, à en croire la fréquence de recherche de « Bowsette », personnage hybride mélangeant Peach et Bowser, de l'univers Nintendo.Du côté des personnalités les plus consultées, la nouvelle numéro 1, qui devance Kim Kardashian, est cette année Stormy Daniels, l'actrice porno ayant affirmé avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump.Et ladans tout ça ? L'Hexagone s'affiche toujours à lades pays les plus consommateurs de vidéos Pornhub. Avec une préférence pour la catégorie « lesbienne ».Par ailleurs, les Français semblent particulièrement touchés par la production locale, car les termes les plus recherchés sont « française », « french » et « maman française ». En 2018, leur pornstar préférée est Clara Morgane.En moyenne, les Français passent un peu plus de 10 minutes sur le site. Mais il y a quand même des priorités : lors de lade football, le trafic de Pornhub depuis la France a