Pendant le confinement, Canal+ et les chaînes OCS sont disponibles en clair

Canal+ en clair pour tous, une offre enrichie pour les abonnés

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l'accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Lire aussi :

France Télévisions pourra diffuser des films sur sa plateforme france.tv

Orange et Free accompagnent leurs abonnés avec des chaînes en plus pour toute la famille

Les diffuseurs s'organisent pour proposer un peu de divertissement aux familles durant le confinement imposé par le gouvernement en raison de l'épidémie de Covid-19.Le P.-D.G. de Canal+, Maxime Saada, a annoncé dans un tweet que jusqu'au 15 avril la chaîne Canal+ serait disponible en clair pour tous ceux utilisant leur box Internet pour regarder la télévision, mais également en passant par l'application MyCanal pour les appareils mobiles.Les abonnés Canal+ ne sont pas oubliés et profitent dès à présent de l'ensemble des chaînes présentes dans les bouquets cinéma, séries, jeunesse et documentaires, ce qui correspond à quelques restrictions près à l'Offre Intégrale proposée par le groupe français. OCS est également proposé ainsi que Disney Channel, Eurosport et bien d'autres chaines diffusant films et séries en continu.Seuls les canaux dédiés au sport comme Canal+ Sport ou Bein Sports (ce qui n'est pas très grave, les compétitions étant toutes annulées) sont exclus de cette gratuité temporaire ainsi que Netflix, les chaînes adultes et l'accès à Disney+ , lorsqu'il se lancera le 24 mars prochain. Orange a également fait un geste pour ses clients et offre les quatre chaînes OCS. Pour y accéder, il suffira de se rendre sur les canaux dédiés de la Livebox. Les chaînes jeunesse Boomerang, Boing, Tiji, Canal J et Toonami sont également offertes à tous les abonnés Orange.Free a de son côté annoncé sur les réseaux sociaux ce matin le passage en clair de ces chaînes ainsi que Pitchoun, Telekids et Babylo qui sont disponibles dès à présent sur les Freebox