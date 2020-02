Bouygues, SFR et Orange créent Mobile ID, une plateforme commune pour faciliter certaines démarches

© AFMM

« Se connecter avec » son opérateur

Garantir l'authenticité des informations

Source : GPN

Contrairement à Free, Bouygues Télécom, SFR et Orange font partie de l'Association française du multimédia mobile (AFMM), que les opérateurs ont eux-mêmes créée en 2005. L'une des missions de cette organisation est de proposer aux consommateurs des outils adaptés, en vue notamment d'améliorer la sécurité de leurs échanges en ligne.C'est donc dans ce cadre que les trois entreprises ont coopéré pour lancer « Mobile ID », un nouveau service d'authentification à destination de leurs clients. Son objectif premier est de tirer profit des données communiquées par les utilisateurs à leur opérateur à des fins d'identification sur des sites web. Pour cela, Mobile ID comprend quatre fonctionnalités, que les plateformes peuvent choisir d'intégrer ou non.La première, « Form ID », a pour but de rendre les formulaires plus faciles à compléter pour les utilisateurs. En un clic, ces derniers pourront ainsi utiliser les informations recueillies par leur opérateur pour pré-remplir les champs du document. Il s'agirait donc d'une autre option que celle offerte par les connexions via Facebook ou Google, qui présenterait l'avantage d'être plus fiable, selon l'AFMM.Ensuite, « Match ID » s'adresse aux sites souhaitant vérifier les données fournies par un utilisateur. Celui-ci pourra alors activer une fonction permettant de comparer les informations envoyées à celles enregistrées par l'opérateur. Une nouvelle façon d'éviter la création de faux comptes, en somme.Mais d'autres plateformes nécessitent un justificatif de domicile pour pouvoir s'y inscrire. C'est dans cette situation qu'interviendra « Home Verify ». Toujours en un clic, l'internaute pourra demander à son opérateur de transmettre un tel document, sans avoir à chercher lui-même dans ses archives.Enfin, « SIM Verify » s'attaque aux fraudes à l'authentification par double facteur. Son principe est de permettre aux sites web de consulter l'ancienneté d'une carte SIM, avant, par exemple, d'envoyer un SMS de vérification. Une SIM sera alors considérée comme d'autant plus sûre si elle possède plusieurs années d'existence.D'après l'AFMM, Mobile ID devrait être officiellement lancé à la fin du premier semestre 2020. Reste à savoir si l'outil rencontrera un franc succès. Ce sera en effet aux prestataires agréés de convaincre les plateformes d'acheter la solution.