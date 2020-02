Câble sous-marin Dunant (Google) : le partenariat gagnant-gagnant d'Orange et Telefónica

Lire aussi :

Un partenariat gagnant-gagnant

Orange bénéficiera enfin d'une véritable liaison transatlantique

Source : Communiqué de presse

Orange et Telxius ont annoncé, mardi, avoir conclu un accord sur le marché des câbles sous-marins. L'opérateur historique et la filiale d'infrastructure de communication du groupe espagnol Telefónica vont collaborer à l'extension de liaisons terrestres pour le câble Dunant en France et aux États-Unis. Ce câble, propriété de Google et long de 6 600 km, doit relier la France aux États-Unis. Il sera mis en service d'ici la fin de l'année et permettra de répondre aux besoins transatlantiques grandissants entre l'Europe et les USA.Concrètement, cet accord Orange-Telxius satisfait les deux parties puisqu'il va permettre à chacune d'elles de profiter des infrastructures de l'autre. Orange permettra à Telxius de bénéficier d'une connexion terrestre jusqu'à Paris. À l'inverse, la société espagnole permettra à l'opérateur français de se connecter à Ashburn depuis Virginia Beach.Orange et Telxius vont dans le détail offrir des services de colocalisation dans leurs stations d'atterrissage respectives, à Saint-Hilaire-de-Riez, en France, et donc à Virginia Beach, aux États-Unis. Ces deux places, stratégiques, correspondent aux lieux où le câble de Google, Dunant, retrouve la terre ferme.La collaboration franco-espagnole permettra de détenir des capacités multi-térabits et de développer de nouveaux usages numériques pour les clients internationaux des deux groupes, sur les deux continents. Et Orange, qui ne disposait pas d'infrastructure aux États-Unis, pourra enfin bénéficier d'une liaison outre-Atlantique. De même pour la filiale de Telefónica, mais dans le sens inverse.Orange pourra exploiter deux paires de fibres optiques d'une capacité de 30 térabits par seconde chacune, entre la France et les USA. «», a commenté Jérôme Barré, le patron d'Orange Wholesale and International Networks.Le PDG de Telxius, Mario Martin, est tout aussi enthousiaste, affirmant que l'association avec Orange «».