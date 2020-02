Orange nous présente Viktor, le coussin intelligent qui fait office de télécommande

© Orange

Une vraie télécommande intelligente

© Orange

Le produit qui peut rassurer les familles

Lire aussi :

Orange vise le Net Zéro Carbone d'ici à 10 ans



Source : Orange

Orange a annoncé, lundi 17 février, la commercialisation de Viktor, le coussin numérique, dans une trentaine de ses boutiques physiques mais également sur les sites Orange.fr et Bien Vivre le Digital. Proposé au prix de 199 euros jusqu'au 8 avril 2020, et ce grâce à une offre de remboursement de 50 euros, l'objet tend à favoriser l'inclusion numérique des personnes qui souffrent de difficultés physiques, soit en raison de leur handicap, soit en raison de leur âge.Mis au point en collaboration avec Fingertips, une start-up niçoise, Viktor prend la forme d'un coussin, certes, mais il est en réalité bien plus que cela, puisqu'il bénéficie des fonctionnalités d'une télécommande intelligente.L'objet est doté de capteurs qui permettent de nombreux usages comme lancer la télévision, écouter de la musique, regarder des films ou visionner des photos, démarrer des jeux, gérer son agenda, écouter des livres audio ou passer des appels vidéos, puisque le coussin est livré avec une Webcam Logitech HD.Viktor, 400 grammes sur la balance, est relié à la télévision et se veut être simple d'utilisation, grâce à son interface sensitive. En outre, il dispose d'un bouton « Contactez-moi » qui permet de demander à des proches de rappeler l'utilisateur au plus vite, en envoyant un mail type. Ce qui a tendance à rassurer les familles.Les familles, parlons-en justement. Viktor peut être rangé dans la catégorie de la « social-tech », qui pour résumer est portée sur des valeurs de solidarité et place le numérique au service de l'innovation sociale. Le coussin est fait pour maintenir le lien social entre les aînés, les personnes atteintes d'un handicap et leur famille.Viktor est un outil pouvant favoriser l'inclusion numérique, à l'heure où 19 % des personnes âgées de 60 à 69 % et 42 % des plus de 70 ans reconnaissent ne pas utiliser Internet , du fait d'un manque de connaissances en la matière.Le coussin avait remporté la médaille d'or du concours Lépine en 2017. En 2019, il était présent sur le salon Vivatech, où Orange a fini par le repérer. En un an environ, Orange et Fingertips ont mis au point un produit pouvant répondre aux attentes des utilisateurs.