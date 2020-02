Orange dévoile son dernier bilan trimestriel 2019 et rassure, avec croissance et recrutement d'abonnés

© ksokolowska / Shutterstock.com)

Des contrats mobiles en hausse, mais le nombre de lignes diminue

Orange enregistre un troisième trimestre consécutif dans le vert . Le groupe dirigé par Stéphane Richard a dévoilé son dernier bilan financier, le 13 février, dans lequel il annonce avoir généré 11,09 milliards d'euros de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2019, en progression de 1,1 % sur un an. Plus largement, la firme a gagné 42,24 milliards d'euros l'année dernière, c'est 0,6 % qu'en 2018. En France, Orange progresse toujours assez nettement sur la fibre et a un peu ralenti sur mobile en fin d'année.Concernant les résultats français d'Orange, l'opérateur a généré un chiffre d'affaires de 4,73 milliards d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 1,1 % sur un an. En revanche, son bilan annuel (18,15 milliards d'euros) ralentit dans l'hexagone : -0,3 %. Si la société marque un peu le pas sur le mobile (-4,3 % en 2019) et le fixe (-5,4 %) seuls, sa stratégie de convergence fixe-mobile est toujours un succès, puisqu'elle affiche une croissance de 3,9 % sur un an, dont 5,6 % pour le seul quatrième trimestre 2019. Le résultat net du groupe a, lui, fortement progressé (+49,4 %) à 3,23 milliards d'euros, avec un Ebitda qui a cru de 0,8 %, à 12,86 milliards d'euros.Entrons dans les détails à présent, en débutant par l'activité mobile d'Orange en France. L'opérateur communique sur le fait d'avoir acquis 47 000 ventes nettes, sur un marché qui demeure agressif. Cette statistique se traduit par le nombre de contrats souscrits auprès de l'opérateur. Aujourd'hui, il en totalise 19,44 millions. Sur l'ensemble de l'année 2019, Orange a recruté 198 000 nouveaux clients en France.En revanche, le nombre de lignes mobiles ouvertes, lui, a diminué au quatrième trimestre (-54 000, sur un total de 21,79 millions au 31 décembre 2019) mais la dynamique est positive sur l'ensemble de l'année.Sur le fixe, Orange continue sa progression avec 49 000 nouveaux abonnés haut débit fixe au quatrième trimestre. En 2019, l'opérateur historique a fait grossir son parc fixe de 156 000 nouveaux abonnements.C'est encore une fois la fibre optique qui a fait grimper la moyenne pour Orange. En 2019, la firme est passée de 2,76 millions d'abonnés FttH au premier semestre à 3,34 millions au 31 décembre, soit un gain annuel de 580 000 abonnés sur la fibre. Pour le seul dernier trimestre, Orange a enregistré 239 000 abonnements supplémentaires très haut débit fixe.Logiquement, la part d'abonnés xDSL, elle, diminue trimestre après trimestre. Ils ne sont désormais plus que 8,28 millions dans ce cas chez Orange. Début 2017, ils étaient 9,3 millions.