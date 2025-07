La Bbox WiFi 7 gère simultanément smartphones, ordinateurs et objets connectés grâce au WiFi 7 certifié. Les technologies MLO et 16x16 MU-MIMO optimisent la bande passante. Sa structure verticale et ses 4 antennes par bande assurent une couverture étendue. Bouygues Telecom a intégré un "WiFi intelligent" pour l'ajustement automatique des canaux et des bandes de fréquence, limitant les interférences dans les logements denses.