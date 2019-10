Orange : un chiffre d'affaires en baisse mais de nombreux nouveaux abonnés au troisième trimestre

© Alexandre Boero pour Clubic

Orange fait mieux sur le mobile au troisième trimestre que les deux premiers trimestres réunis

Un nouveau record d'abonnés sur la fibre optique

Orange Bank avance presque à tâtons

Après avoir été de retour dans le vert au deuxième trimestre après avoir connu un début d'année dans le rouge , le groupe Orange a confirmé sa croissance au niveau mondial au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 10,58 milliards d'euros, en hausse de 0,8 % sur un an et de 2,6 % par rapport aux trois mois précédents. La société, portée par la forte poussée de ses affaires en Afrique et au Moyen-Orient (+7,6 %), a eu plus de mal en France.Du côté d'Orange France, le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2019 est de 4,55 milliards d'euros, en baisse de 0,4 % sur un an, et de 0,5 % par rapport au trimestre précédent. L'opérateur nous indique tout de même, à titre informatif, qu'en retirant l'effet des offres de lecture numérique (ePresse, livre audio etc.), le chiffre d'affaires progresserait de 0,2 %.Avant de voir le fixe, attardons-nous un instant sur les résultats sur le marché du mobile. Au troisième trimestre, Orange a enregistré 90 000 abonnements supplémentaires, venant récompenser les efforts commerciaux et le succès de l'offre Open multilignes. L'opérateur a fait bien mieux qu'aux premier (19 000) et deuxième trimestres 2019 (61 000), mais aussi mieux par rapport au troisième trimestre 2018 (82 000).Ces bons résultats n'empêchent toutefois pas de noter un recul du chiffre d'affaires de la division, mesuré à 585 millions d'euros et en baisse de 3,9 % sur un an, les clients se tournant davantage vers la convergence mobile-fixe.Sur le fixe, Orange a recruté 65 000 nouveaux abonnés très haut débit, ce qui est encore une fois mieux qu'aux premier (49 000) et second trimestres (41 000).Mais c'est surtout sur la fibre optique que l'opérateur a performé et confirme une excellente année, avec 178 000 ventes nettes supplémentaires au troisième trimestre, soit 18 000 de plus qu'au second (160 000) et 10 000 de plus qu'au premier (178 000). Il s'agit tout simplement d'un record pour la firme, qui comptait 3,1 millions de clients fibre en France au 30 septembre 2019. Là-aussi, l'entreprise est récompensée pour les efforts déployés en zone AMII et de la disponibilité des offres fibre sur les réseaux d'initiative publique.Mais à l'instar du mobile, les revenus sur le fixe ne sont pas positifs, et marquent un net recul de 6 % sur un an, à 1,015 milliard d'euros, encore une fois au profit de la convergence mobile-fixe qui, elle, progresse de 3,2 % à 1,10 milliard d'euros.Après avoir recruté 39 000 nouveaux clients au premier trimestre, puis 33 000 au second, Orange Bank confirme son ralentissement avec seulement 24 000 nouveaux clients. La banque en ligne de l'opérateur historique compte 344 000 clients en France. L'EBITDAal négatif d'Orange Bank se creuse et atteint désormais 115 millions d'euros (contre 78 millions d'euros).