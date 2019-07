Résultats Orange : après un premier trimestre dans le rouge, l'opérateur revient dans le vert au second

© Lucian Milasan / Shutterstock.com

Une croissance retrouvée au deuxième trimestre

Un gain d'abonnés historique sur la fibre optique

Orange Bank accueille de nouveaux clients

Source : Orange

Avec une guerre des prix moins intense qu'au début de l'année,a pu souffler et présenter un bilan trimestriel tout à correct, avec, en France et dans le monde. L'opérateur est par ailleurs poussé par sa présence en Afrique et au Moyen-Orient, où ses affaires fonctionnent bien.Après la relaxe de son PDG Stéphane Richard au début du mois de juillet, Orange a enregistré une autre bonne nouvelle cet été : l'arrivée de ses résultats trimestriels. Ces trois derniers mois, l'opérateur historique français a généré, ce qui représente une hausse de 0,5 % sur un an et de 2 % par rapport au précédent trimestre . En France, le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 0,4 % (en écartant l'effet des offres de lecture numérique). Sur un an, son CA est parfaitement stable.Du côté de l'étranger, Orange a enregistré un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros en Espagne (+1,6 % sur un an). C'est surtout en Afrique et en Europe que la croissance est la plus importante. Avec 1,39 milliard d'euros, son chiffre d'affaires bondit de 5,8 % sur un an et de 8,5 % par rapport au premier trimestre 2019, grâce aux services facturés aux clients, qui ont le vent en poupe.Pour en revenir à la France, Orange a connu un trimestre contrasté sur le. Avec, l'opérateur a été solide sur le recrutement, tout en diminuant le churn (le fait de passer d'un opérateur à un autre) de 0,8 %. Mais son chiffre d'affaires sur le mobile recule de nouveau de 0,3 % par rapport au dernier trimestre et de 3,7 % sur un an, à 582 millions d'euros. L'accélération de la convergence mobile-fixe (+4 %) n'y est pas étrangère. Stéphane Richard n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que «».Le haut débit fixe a permis à Orange d'enrôler 41 000 abonnés supplémentaires. L'opérateur a aussi et surtout. L'entreprise totalise désormais 13,5 millions de foyers raccordables et compte 2,9 millions de clients fibre dans ses rangs.Lentement mais sûrement, Orange Bank continue de recruter de nouveaux clients. La banque en ligne de l'opérateur est passée de 287 000 clients à la fin du premier trimestre àDepuis le début de l'année, la banque est sur un rythme de 20 000 nouveaux comptes ouverts par mois, avec un EBITDAal négatif qui se creuse, à 78 millions d'euros (contre 44 millions le trimestre dernier).