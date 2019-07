Orange lance son "Coupe de Pouce Livebox", une offre complète destinée aux ménages modestes

Une offre tout compris sans engagement

Combler l'écart de numérisation entre les foyers à hauts revenus et ceux à faibles revenus

Source : Communiqué de presse

Alors que d'ici 2022, 100 % des services publics seront complètement dématérialisés, comme les autorités le souhaitent,demeurent dans la précarité à la fois sociale et numérique en France. Pourtant, disposer d'un accès à Internet et d'un ordinateur ne va plus être recommandé, mais va bien devenir indispensable. Conformément à sa politique d'inclusion numérique, et pour lutter contre cette précarité,lance une nouvelle offre :Orange a présenté, jeudi 18 juillet, un dispositif comprenant(ADSL ou Fibre, selon la zone) ainsi qu'un ordinateur portable reconditionné proposé au prix de 175 euros.Dans le détail, l'offre comprend un accès ADSL ou fibre jusqu'à 1 Gbit/s, la TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes incluses et le téléphone avec les appels vers les fixes en France Métropolitaine, DOM et vers plus de 100 destinations. Concernant le PC à prix réduit, Orange indique que bien que reconditionnés, les modèles proposés seront récents et garantis un an, avec l'ensemble des outils bureautiques essentiels au quotidien.Outre cette offre, qui est sans engagement, le groupe va proposerpour aider les non-initiés à faire leurs premiers pas sur le Net et leur expliquer comment protéger leurs données numériques personnelles. Ce dispositif sera dans un premier temps accessible dans les régions Hauts-de-France et Grand Est.Pour bénéficier de l'offre Coup de Pouce Livebox d'Orange,. Si tel est le cas, le candidat à l'offre doit se présenter dans une boutique Orange et fournir une attestation CAF/MSA avec le quotient familial, un relevé d'identité bancaire, une carte de séjour ou de résident ou bien une carte d'identité ou passeport en cours de validité, ainsi qu'un justificatif de domicile.Si le demandeur est déjà engagé auprès d'un autre opérateur, Orange se charge gratuitement deet lui permet de conserver son numéro de téléphone fixe.», a commenté Fabienne Dulac, Directrice générale adjointe et CEO d'Orange France.Aujourd'hui, 96 % des foyers à hauts revenus disposent d'une connexion internet. Les foyers à faibles revenus, eux, ne sont que. Il est temps de combler ce fossé. Si Orange ne « casse » pas non plus les prix, son offre présente un avantage de taille comparée à celles de ses concurrents : le tarif reste identique, même au-delà de la première année post-souscription.