Orange : le PDG Stéphane Richard s’attaque à la fracture numérique

Près de 4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'Internet mobile

Quels acteurs pourraient résorber la fracture ?

En début d'année prochaine, le président-directeur général d', Stéphane Richard, prendra la tête de l'association mondiale des opérateurs (GSMA), qui regroupe plusieurs centaines d'opérateurs de télécommunications du monde entier. Le dirigeant français, qui veut, a accordé cette semaine un entretien à l'AFP, alors qu'est sorti à la fin du mois de septembre son livre. Selon lui, la fracture numérique pourrait se résorber en seulement quelques années, si elle est prise à bras-le-corps.À l'échelle mondiale, la fracture numérique a tendance à se creuser et elle continuera en ce sens «», prévient Stéphane Richard . 3,9 milliards de personnes sont en effet privées de connexion à l'Internet mobile, dont 80 % de la population du continent africain.Ce chiffre témoigne de ce qui doit être un enjeu majeur de ces prochaines années. Car les conséquences ne sont pas minimes : «», rappelle le PDG d'Orange. Une meilleure connectivité numérique finirait mécaniquement par stabiliser ces situations de crise, c'est du moins l'argument que le dirigeant avance.». Au moins, Stéphane Richard a le mérite d'être clair, en clamant que le rôle d'un opérateur est de déployer ses services «».Pour donner de l'épaisseur à ses propos, le patron de 57 ans prend l'exemple duen France, le fameux accord signé entre le gouvernement et les opérateurs , sous l'œil avisé de l'ARCEP, pour mettre fin aux zones blanches ou grises sur le territoire. Selon le dirigeant, un «» pourrait s'appliquer, à commencer par l'Afrique. Pour lui, le problème pourrait même se régler «», prenant encore l'exemple de la France, où la 4G n'a pris que trois ans pour s'imposer dans tout l'Hexagone. Le devoir journalistique nous impose tout de même de préciser que de nombreuses zones, rurales notamment, sont toujours bloquées à la 3G, voire pire, et qu' Orange a déjà été rattrapé par la patrouille pour un mauvais entretien de son réseau ADSL, mais c'est un autre débat.Stéphane Richard reste optimiste et compte mettre son mandat de deux ans de président du GSMA au service de cette cause. «», prévient-il. Pour que ses propos aient une résonance, il a conscience de devoir convaincre les autres opérateurs, partout dans le monde, mais aussi les géants du numérique et les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pas si simple...