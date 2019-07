Baromètre nPerf : Orange toujours en tête, menacé par les bonnes perfs de Free

© ksokolowska / Shutterstock.com

Orange, toujours le numéro 1 de la classe

Tableau récapitulatif du baromètre nPerf S1 2019 des connexions internet fixes en France métropolitaine - Toutes technologies (© nPerf)

Free sans concurrence sur la fibre optique

Tableau récapitulatif du baromètre nPerf S1 2019 des connexions internet fixes en France métropolitaine - Fibre FTTH (© nPerf)

L'outil, qui permet de mesurer la qualité de votre connexion Internet fixe ou mobile, vient de publier son, basé sur quelques 3,2 millions de tests de débits réalisés en ligne (notamment sur Clubic, votre serviteur). Celui-ci confirme la tendance dégagée en 2018, puisque sur les six premiers mois de l'année 2019,demeure l'opérateur le plus efficace, toutes catégories confondues. Mais on note surtout une forte croissance généralisée des débits, sur un court laps de temps, et la remontée fracassante deAvec un(xDSL, fibre optique, câble et satellite). Lors du dernier relevé semestriel présenté par nPerf, Orange pointait à 75,92 Mb/s. L'évolution de +24 Mb/s est considérable. L'opérateur historique présente également un excellent score en débit montant (66,69 Mb/s).En débit descendant Orange devance, puis(88,33 Mb/s) et(86,07 Mb/s). La tendance est identique s'agissant du débit montant. Orange devance aussi Free (57,57 Mb/s), Bouygues (54,77 Mb/s) et un SFR un peu à la ramasse (33,21 Mb/s), qui vient de dévoiler sa nouvelle Box 8 Là oùbrille véritablement, c'est sur la fibre optique. Le FAI de Xavier Niel s'impose comme le. Free supplante(407,54 Mb/s),(375,29 Mb/s) et(364,75 Mb/s).La tendance est plutôt la même s'agissant du débit montant moyen en fibre optique. On peut même dire que Free ne brille pas mais excelle dans ce sens, sans doute de la Freebox Delta . Le FAI offre ainsi à ses abonnés un débit montant moyen de 292,67 Mb/s, devançant très largement Orange (247,24 Mb/s), Bouygues (243,31 Mb/s) et SFR (216,10 Mb/s).Notons que sur le plan national, les Français ont constaté une forte progression de leur débit descendant moyen, qui est passé. Le débit montant, lui, explose et affiche un +63%. Malgré que de nombreux Français n'en bénéficient pas encore, les installations et les abonnements fibre optique se multiplient, augmentant naturellement la moyenne des débits.