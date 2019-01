Baromètre nPerf : Orange élu meilleur réseau internet fixe en 2018, Free 1er sur la fibre

ksokolowska / Shutterstock.com

Orange leader, le paradoxe Free

Il est toujours agréable de savoir quel opérateur fournit les meilleures performances à ses abonnés, selon les différentes catégories de connexion (xDSL, fibre optique, câble, satellite). Voilà pourquoi publie cette année encore une étude qui repose sur les tests réalisés sur le site même ou bien chez les partenaires de l'outil (dont fait partie Clubic). En 2018, c'estqui s'est emparé de la première place toutes catégories confondues.Le FAI historique est celui qui offre. Notons que pour Orange, celui-ci est en hausse de 47% en 2018 par rapport à 2017. SFR arrive second avec un débit de 69,09 Mb/s, suivi de Bouygues Telecom avec 64,03 Mb/s et de Free avec 56,45 Mb/s.Si l'on se focalise uniquement sur, c'estqui occupe le fauteuil de leader. L'opérateur de Xavier Niel pointe à un, devançant, dans l'ordre, SFR (412,68 Mb/s), Bouygues Telecom (392,08 Mb/s) et Orange (333,65 Mb/s), qui paie sa volonté de segmenter ses offres. Depuis juillet 2018, Orange a tout de même grandement progressé, conscient que son parc de 2,4 millions d'abonnés fibrés ne doit pas s'effriter au profit de la concurrence.Sur le plan national, le nombre d'abonnés en fibre optique ne cesse d'augmenter en France, ce qui constitue une preuve que c'est sur cette technologie que les opérateurs doivent et veulent miser. Le. Dans le même temps, on note une baisse du nombre d'abonnés ADSL en France, et une fracture entre les foyers éligibles au Très Haut Débit et les autres se creuse.