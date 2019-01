Free rembourse les frais de mise en service à ceux qui attendent leur Freebox Delta

Des remboursements allant jusqu'à 148 euros

Manque de transparence sur les frais de mise en service

Source : Univers Freebox

Début décembre 2018, Free avait fait forte impression avec sa nouvelle. Certains clients s'étaient alors précipités pour la commander, faisant fi des frais de mise en service demandés. Malheureusement, plusieurs d'entre eux n'ont toujours pas reçu leur appareil.Cesont nécessairement entraîné une vive contestation chez les abonnés, qui ont lancé une pétition , pour faire entendre leur voix. Et l'opérateur semble avoir reçu le message, puisque des premiers, de 99 ou 148 euros, commencent à faire leur apparition.Si vous êtes concerné(e), vous n'avez rien à faire, la somme créditée devrait apparaître sur votre facture de janvier et être virée sur votre compte bancaire, le cas échéant. Mais attention, la bonne nouvelle ne s'adresse pas à tout le monde.À quoi correspondent ces montants ? Les abonnés ayant opté pour la Freebox Delta, avant le 12 décembre, étaient invités à régler immédiatement des, de l'ordre de 99 euros, et, de 49 euros, pour un total de 148 euros. Problème : l'UFC-Que Choisir a révélé que la première somme couvrait en réalité le « Pack Sécurité », depuis proposé de façon optionnelle. Quant à la deuxième, si elle n'avait rien d'illégal, elle n'était pas clairement définie dans les conditions générales d'abonnement.Par conséquent, face à la grogne de ses clients, Free a accepté de leur rembourser des sommes indûment requises. En revanche, ceux qui ont payé 99 euros pour le « Pack Sécurité », après le 12 décembre, devront continuer de patienter, sans lot de consolation.