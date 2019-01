Free : les mécontents des délais de la Freebox Delta lancent une pétition

Une Freebox Delta qui se fait désirer

Les Freenautes veulent des informations précises

Source : Univers Freebox

Thomas Raynaud l'assurait à la fin de l'année : laserait «» pour les abonnés Free. Mais les choses ne sont pas passées comme prévues depuis le lancement de laDepuis le 4 décembre, date de lancement de cette Freebox tant attendue, les premiers abonnés désirantattendent la livraison de leur matériel.Selon les statistiques du site Freebox.toosurtoo , l'opérateur n'a toujours pas livrédes commandes passées le premier jour de commercialisation de la Freebox Delta. Et ne parlons pas des commandes passées les jours suivants, toujours, sans informations supplémentaires de la part de Free. Seulspeuvent espérer recevoir leur Freebox Delta dans des délais raisonnables.Une attente insupportable pour ces abonnés historiques qui réclament des explications de la part de Xavier Niel et ses équipes. L'un d'entre eux a ainsi pris la plume et publié une pétition , rappelant queau lancement de l'une de ses box internet : «».Il poursuit, expliquant que la communication de Free est «», que l'opérateur s'enferme dans «». Rappelons également que ces premiers abonnés ont réglé des frais de mise en service de 148 €, prélevés immédiatement par l'opérateur, avant d'êtresans plus d'information.À l'heure où sont rédigées ces lignes, plus de 230 personnes ont signé la. La communauté Free étant particulièrement active sur les réseaux, il ne fait nul doute que le mouvement va s'amplifier. Actuellement, les dirigeants de Free sont quotidiennement interpellés sur Twitter, sans pour autant obtenir une date précise concernant l'amélioration de la situation.