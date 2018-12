Orange : 20 000 Livebox impactées par une faille de sécurité

Quelques milliers de Livebox laissent leur mot de passe Wi-Fi accessible

Une vieille faille qui refait surface pour cette fin d'année

C'est plus de 19 000distribuées par Orange en Espagne et au Maroc mais aussi quelques modèles utilisés en France, qui sont actuellement victimes d'une faille detouchant la sécurité de leur réseau Wi-Fi.Une équipe de sécurité, Bad Packets Report , a détecté le vendredi 21 décembre une vaste campagne de scan menée par des pirates informatiques sur les Livebox d'Orange. Cette vague massive cherchait principalement à détecter les modèles équipés d'unbuggé.Lade sécurité, selon les experts en sécurité, laisserait une porte d'entrée sur le port 8080 pour lancer la commande get_getnetworkconf.cgi et accéder au contenu de ce fichier système. A l'intérieur, le nom dumais également le mot de passe, accessibles facilement pour des connaisseurs en informatique.Cette faille a été découverte en 2012 mais semble encore présente sur certains modèles de LiveboxA partir de cette brèche de sécurité, le pirate peut avoir accès à tous les équipements reliés au réseau Wi-Fi, comme les smartphones, tablettes, ordinateurs. Un danger pour les particuliers comme pour les entreprises, qui pourraient voir exposées leurs documents confidentiels.Orange, contacté par Bad Packets Report, a pris connaissance de la faille et a affirmé aux experts travailler sur le sujet pour proposer untrès rapidement et colmater la brèche sur les dernières Livebox impactées.