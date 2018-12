Orange proposera aux Marseillais de tester la 5G, la vraie, dès 2019

La dernière ligne droite avant la commercialisation de la 5G

mène des expérimentationsà Marseille depuis juillet 2018, en étroite collaboration avec l'équipementier finlandais Nokia. C'est depuis le centre commercial des Terrasses du Port de la cité phocéenne que l'opérateur a annoncé le. 500 marseillais, tous candidats, ont été sélectionnés par Orange pour vérifier les bienfaits et les progrès apportés par la cinquième génération de réseau mobile.L'année 2019 sera capitale pour la 5G, puisqu'elle précédera sa commercialisation, qui doit intervenir en 2020. Entre temps, il faudra distribuer les fréquences aux opérateurs et terminer de mettre au point les smartphones 5G, dont le nombre est aujourd'hui encore insuffisant pour définitivement dégager une date (plus précise) de commercialisation.Les tests menés à Marseille en 2019 l'an prochain mais aussi à Paris, Nantes et Lille/Douai doivent en tout cas contribuer à l'accélération du processus.Il y a quelques jours, un autre opérateur, Free, avait annoncé ses premiers tests 5G à Marseille également, où une antenne sera installée l'an prochain. La 5G promet d'être une avancée technologique conséquente avec un débit jusqu'à 10 fois supérieur à celui de la 4G, une latence plus faible, le développement de la réalité augmentée, ou encore des contenus de meilleure qualité.