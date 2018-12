Free Mobile a choisi Marseille pour sa première antenne 5G

Une antenne-relais pour préparer la venue de la 5G

2019 sera une année décisive pour le déploiement de la 5G en France

Ne nous le cachons pas, il est encore difficile de concevoir le déploiement de la 5G à grande échelle en France. En effet, la couverture 4G est encore très irrégulière dans de nombreux départements et les opérateurs vont devoir passer eux aussi à la vitesse supérieure pour que tous les utilisateurs puissent en profiter. Malheureusement, H+ semble avoir encore de beaux jours devant lui dans les régions les plus reculées.Ainsi, comme nous l'apprend Univers Freebox , Free a débuté l'installation d'une antenne à Marseille.Ce dispositif aura pour but d'étendre la couverture 3G, 4G mais aussi 5G sur la ville. Au total, pas moins de six antennes et trois faisceaux hertziens seront situés au sommet de la Tour Ginoux, sur l'avenue Jean Compadieu à Marseille. Il est possible de consulter toutes les caractéristiques de cette installation via le tableau ci-dessous.Cette nouvelle antenne-relais émettra sur les bandes fréquences 700, 900, 1800, 2100 et 2600 MHz. Elle sera donc utilisée afin d'améliorer la réception de la 3G, de la 4G et de la 5G, lorsque cette dernière arrivera sur le marché. Les baies techniques seront reliées à l'antenne grâce à des câbles via la fibre optique.Pour le moment, Free Mobile a encore beaucoup de travail à réaliser pour couvrir efficacement une grande partie du territoire grâce à son réseau mobile. Il existe encore de fortes disparités même si des améliorations sont faites par l'opérateur chaque année. Si Orange déclarait que la première commercialisation de la 5G se ferait dès 2019, il faudra sans doute patienter jusqu'en 2020 pour qu'une grande partie des utilisateurs puissent en profiter.