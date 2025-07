Aujourd'hui, La Poste Mobile compte donc 550 espaces dédiés. Officiellement, oui, la marque est celle à compter le plus de corners physiques, mais Orange dit aussi compter 550 boutiques en France. Free en compte plus de 260 dans le pays, et Bouygues Telecom plus de 500. Quant à SFR, l'opérateur au carré rouge ne livre pas de chiffre officiel, mais les boutiques se comptent en plusieurs centaines, évidemment.