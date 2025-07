RED by SFR mise sur la simplicité avec cette RED box 5G dépourvue de fioritures. Le tarif unique de 29,99 euros/mois mensuels sans engagement permet de profiter de débits 5G jusqu'à 1,1 Gbit/s en réception (téléchargement) et 150 Mbit/s en émission (envoi) en 5G, exactement comme pour l'offre Box 5G de SFR. En zone moins couverte, la compatibilité 4G assure 300 Mbit/s descendant, et 50 Mbit/s montant.