Orange et Google vont installer un câble sous-marin entre la France et les États-Unis

Une union au service du progrès technologique ?

Une bonne nouvelle pour le réseau Orange

: c'est le nom du projet entériné paret. Le 12 octobre, Orange a publié un communiqué de presse par lequel il annonce la construction et l'exploitation d'une station d'atterrissement sur la côte atlantique française.Le câble sous-marin Dunant deviendra, à l'issue de sa construction en 2020, le premier à relier les États-Unis à la France depuis plus de 15 ans. Long de 6 600 kilomètres, ultra-moderne, il a été pensé pour associer les technologies les plus avancées des fournisseurs d'équipements mondiaux, et pour garantir une connexion toujours plus performante aux clients du géant américain et d'Orange.Au moment d'officialiser cette collaboration franco-américaine, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, n'a pas hésité à se féliciter de l'union : «» On peut comprendre l'engouement du dirigeant bordelais.En effet, grâce à ce câble, Orange va bénéficier de paires de fibres optiques d'une capacité folle de plus de 30 Tbp/s chacune, autrement dit, la possibilité de transférer une vidéo d'1 Go en 30 microsecondes.Orange pourra prendre en considération la forte demande entre les États-Unis et l'Europe, qui ne cesse de croître ces dernières années. La mise en service du projet Dunant est prévue fin 2020.