Le rapport annuel de Pornhub pour l'année 2024 montre que la consommation pornographique des femmes est en train de secouer le secteur. La proportion de femmes qui ont visité la plateforme a considérablement progressé, de 24 % en 2015 à 38 % en 2024.

Côté géographie, si la moyenne mondiale se situe à 38 %, certains pays comme les Philippines voient les femmes visionner du porno à 59 %. En France, le panorama apparaît légèrement différent, avec un taux de visiteuses établi à 30 %, selon BFMTV, qui note même une très légère débandade de 1 % par rapport à l'exercice précédent.

Si l'on se penche sur les tendances de recherche, on observe une augmentation spectaculaire de 886 % pour les termes associés aux femmes dominantes. On pourrait voir là le symptôme d'une reconfiguration des rapports de genre et des désirs. Parallèlement, l'âge moyen du profil visitant la plateforme mûrit et passe à 38 ans en 2024, soit une progression d'un an par rapport à 2023, suggérant une normalisation et une intégration plus large de ces contenus.